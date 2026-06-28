◇セ・リーグ阪神―広島（2026年6月28日マツダ）2回に広島・佐々木泰外野手が右翼ポール際に放った打球について、審判団が集まって対応を協議。「審判団の判断でのリクエストとします」と場内アナウンスを経て、リプレー検証を行った。本塁打かファウルか際どい一打に藤川球児監督もリクエストを要求する姿勢を見せたが、審判判断での検証となった。結果はジャッジ通りの本塁打判定。同点3号ソロが認められた。