「広島−阪神」（２８日、マツダスタジアム）阪神の高橋遥人投手が１点リードの二回無死から佐々木に同点ソロを浴びた。初回に菊池の犠飛で１点差にされ、二回は１４６キロの直球を打たれて右翼ポール直撃の一発を食らった。高橋が今季、本塁打を許したのは５月２２日・巨人戦（東京ド）のキャベッジと、この日の佐々木の２本となった。試合前まで９勝０敗と無双中だが、セ・リーグでは広島だけ白星を挙げていない。前回登