２８日の函館７Ｒ（ダート１７００メートル）で、河原田菜々騎手（栗東・渡辺）が騎乗した４番人気のキャットテイル（牝４歳、栗東・野中）が、好位から抜け出してゴール前の接戦を制した。今年の４勝目でＪＲＡ通算２８勝目。河原田菜々は「砂をかぶってどうかと思いましたが、気が良く進んでくれましたし、しまいもしっかりと脚を使ってくれました」とパートナーの走りを振り返った。