多摩川ボートの5日間開催は、28日に初日を迎えた。2025年11月9日に、ここ多摩川でデビューした137期・港理樹（23＝東京）は、1回乗りの5Rで道中激しい3番手争いを演じながら5着に敗れた。レース後は「1マークのターンはまずまずだったけど、道中は競った相手の力が上だった」と百戦錬磨の黒崎竜也と前田聖文にさばかれて脱帽していたが「競り負けたけどいい経験になった」とすぐに前を向く。コンビを組む50号機についても