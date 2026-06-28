お笑いタレントのヒロシ（54）が28日、Xを更新。91歳で亡くなった俳優美輪明宏（みわ・あきひろ）さん（本名丸山明宏＝まるやま・あきひろ）を追悼した。ヒロシは、「俺が売れる前も、売れてからも、落ち目と言われるようになってからも、ずっと変わらずに接してくださっていた数少ない舞台人。それが美輪明宏さんでした」と故人との思い出を明かして、SNS上で、「人気とかじゃなく、人間として付き合ってくれたんですね」「裏表の