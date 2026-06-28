◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―阪神（２８日・マツダスタジアム）広島は、佐々木泰内野手の３号ソロで同点に追いついた。１点を追う２回先頭。阪神・高橋遥人投手の外角球を逆方向にはじき返し、右翼ポール際へと運んだ。４月２８日の巨人戦（東京Ｄ）以来の３号ソロ。開幕から無傷９連勝中の無双左腕に対し、今季この試合前まで３打数２安打で通算でも５打数３安打と好相性を誇っていた。「打ったのはストレート。思い切って