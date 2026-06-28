秋田朝日放送 最低賃金の大幅な引き上げにより影響を受ける中小企業などの負担を和らげようと秋田県が支給している支援金の受付期間が３カ月延長されました。 県によりますと「あきた賃上げ緊急支援金」について、８億４０００万円の予算のうち、企業から申請があったのはおよそ４割にとどまっているということです。 申請件数が予想を下回っていることからさらなる活用促進のため、受付期間を３カ月延長し９月３０日ま