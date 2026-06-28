歌手で俳優の美輪明宏さんが20日に老衰のため亡くなったことを受け、俳優の大和田伸也さん（78）が追悼しました。大和田さんは28日、自身の公式Xを更新し「美輪明宏さん。ご一緒させていただいた時間は、私にとって宝物です。私の著書に温かい帯文をお寄せくださり、本当にありがとうございました」と感謝を伝えました。続けて、「また、私や弟の結婚式では、心のこもった歌をプレゼントしてくださいました。あの日の感動は、生涯