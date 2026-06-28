◇プロ野球 セ・リーグ 広島ー阪神(28日、マツダスタジアム)初回に阪神・森下翔太選手の先制2ランを浴びた広島。直後には大盛穂選手が気迫あふれるプレーを見せ、1点を返しました。対する先発は好投を続ける郄橋遥人投手。1アウトから打席に向かった大盛選手は4球目のカットボールをはじき返すと、俊足生かし一気に駆け抜けセンターへの3塁打とします。続く菊池涼介選手は犠牲フライ。大盛選手は勢いよくホームに飛び込むと