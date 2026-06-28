「極楽とんぼ」の加藤浩次（57）が27日、MCを務めるTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）に出演。ゲストの大物俳優に思わず「怪物」ともらす場面があった。この日のゲストが芸歴51年になる俳優の舘ひろし。加藤は舘について「もうホントに、いくつになっても“ダンディー”って言葉はこの方のためにあるんじゃないかという」と話すと、スタジオの島崎和歌子とYOUも「ほんとダンディー」と共感。加藤は「もうダンディー