「広島−阪神」（２８日、マツダスタジアム）阪神の森下翔太外野手が先制の１７号２ランを放った。初回無死一塁。相手先発・岡本の１４６キロ直球を捉えると、滞空時間の長い打球は左翼コンコース席の看板に直撃した。飛距離１１４・６メートルの一発。これでホームランキング争いは２位の佐藤輝に２差をつける形となった。また、一走はこの日に３０歳の誕生日を迎えた中野でバースデー安打の直後に豪快弾を放り込んだ。