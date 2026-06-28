俳優のいしだ壱成さんが、自身のＸを更新。老衰のため、９１歳で死去したことが公表された、歌手で俳優の美輪明宏さんを追悼しました。【写真を見る】【 美輪明宏さん死去 】いしだ壱成さんが追悼「美輪さんがこの身に叩き込んでくださいましたお芝居のすべて。必ずや次の世代、また次の世代に継いで参ります。」【いしだ壱成さん追悼全文】美輪さん、心よりご冥福をお祈りします。本当に本当にたくさんのことを学ばせ