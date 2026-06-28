◆■指名漏れでも夢は終わらない NBAドラフト2026は、上位勢がおおむね予想に沿った顔ぶれとなった一方、当落線上にいた選手の中には、惜しくも名前を呼ばれなかった者もいる。 だが、指名されなかったからといって、NBAへの道が閉ざされるわけではない。ドラフト終了直後から、各球団のスカウトと代理人による“指名外市場”の争奪戦はすでに始まっている。 『DraftExpress』のジョン・チェプケビッチによると、