板野友美が妹の板野成美と東京ディズニーランドに行った際の写真を自身のInstagramに投稿している。 （関連：【画像あり】板野友美、妹の板野成美とディズニー「双子ちゃんかと思った」） 板野は「ほんとの姉妹でディズニーコーデ」「デニム+赤＋ドット♡」「みんなもディズニーコーデしてね」と綴り、妹とのツーショットをポスト。2人が着用しているのは、板野がディレクシ