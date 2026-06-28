毎週日曜日 ひる12時45分〜14時放送の日本テレビ「メシドラ 〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（関東ローカル/TVerにて最新話を無料配信）。6月28日（日）の放送は、森崎ウィン・鈴木伸之と行く埼玉県久喜市の旅！■旅する場所だけ決めて、後は自由に車を走らせ旨いメシを食う！久喜菖蒲公園で待ち合わせし合流した森崎、鈴木は共に番組二度目の出演（鈴木は2023年12月、森崎は2024年1月出演）。今回二人が揃って登場したのは、