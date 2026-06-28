◇サッカーFIFAワールドカップ2026(日本時間12日〜7月20日、カナダ・メキシコ・アメリカ)FIFAワールドカップ2026のグループステージの全日程が終了し、ノックアウトステージに進出する32チームが決定しました。日本時間28日にはJ組からL組の最終節が行われ、K組のコンゴ民主共和国がウズベキスタン相手にW杯初勝利。3位チームの中で首位に立ちノックアウトステージ進出を決めました。L組では、クロアチアがガーナに2-1で勝利し、2