◇サッカーFIFAワールドカップ2026(日本時間12日〜7月20日、カナダ・メキシコ・アメリカ)FIFAワールドカップ2026のグループステージの全日程が終了し、ノックアウトステージに進出する32チームが決定しました。日本時間28日にはJ組からL組の最終節が行われ、K組のコンゴ民主共和国がウズベキスタン相手にW杯初勝利。3位チームの中で首位に立ちノックアウトステージ進出を決めました。L組では、クロアチアがガーナに2-1で勝利し、2
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 美輪明宏さん 最期に伝えた一言
- 2. 美輪さんの直筆メッセージを公開
- 3. 韓国のW杯終戦 決勝T進出ならず
- 4. 「暴言トラブル」の笑点の後任
- 5. 執事協会 本格メイド学校を開設
- 6. この子をお願い 我が子託した猫
- 7. 元ミセスがラウワン社外取締役に
- 8. 歌手・俳優の美輪明宏さん死去
- 9. 勾留後に死亡 16歳が残した言葉
- 10. 山にコンドームが落ちている理由
- 1. 「暴言トラブル」の笑点の後任
- 2. この子をお願い 我が子託した猫
- 3. 勾留後に死亡 16歳が残した言葉
- 4. ノンアル4本 飲酒運転容疑で逮捕
- 5. 酒やエナドリで太宰治の墓荒れる
- 6. 3秒ルールは迷信? 専門家の本音
- 7. 酒気帯び運転の疑いで海上自衛隊佐世保基地の自衛官(22)逮捕《長崎》
- 8. 台風たまご 2日間で連続発生か
- 9. 恋人が「あおり」婚約破棄を決意
- 10. ついにSTARTO「ネット民に怒り」
- 1. 百名店ソムリエが絶賛のノンアル
- 2. 中国人が列に並ばない切実理由
- 3. 違法勾留で餓死…担当医が告白
- 4. 毎回1人でラブホ利用 悲しい背景
- 5. 観察で分かる「日本人の特徴」
- 6. 詐欺電話を撃退した見事な返答
- 7. 溝口氏が三崎氏の動画公開に反論
- 8. 中露爆撃機が日本周辺を共同飛行、日本政府は「重大な懸念」を伝達
- 9. 「認知症を遅らせる」メソッド
- 10. 古賀議員の失礼発言&謝罪を批判
- 11. 【独自】太平洋防衛へ無人潜水艇導入か 対処力強化、小笠原上空に識別圏
- 12. 高市首相は筋金入りの嘘つき！ 経歴詐称疑惑で米下院関係者が決定的証言「インターンだった」SNSで猛拡散
- 13. キャバ嬢にハマる中年の共通点
- 14. 天皇陛下と秋篠宮さま「団結」か
- 15. 高市首相また国会で火ダルマ…中傷動画や暗号資産疑惑めぐり“小芝居”炸裂の答弁修正
- 16. 悲しいの類義語は「ぴえん 」
- 17. 三崎氏vs溝口氏 ヒカル考察&興奮
- 18. 小泉防衛相、韓国空軍を視察 飛行隊員と交流、国立墓地参拝も
- 19. 動物虐待を「芸術」と喜ぶ人々
- 20. 野党が全法案審議に応じない方針、自民ベテラン「先が見通せず打開策がない」…国会が緊迫化
- 1. イカゲーム名優 最高裁で無罪に
- 2. 米大統領「100%の関税課す」警告
- 3. 日本船 イランの警告で進路変更
- 4. 中国 軽飛行機ビル衝突1人死亡
- 5. 北京の高層ビルに小型機突っ込む
- 6. 北朝鮮で「トヨタ車」人気集める
- 7. ドイツ人が単身で…なぜ日本移住
- 8. ＜北中米W杯＞韓国の黄仁範､南アフリカ共和国選手の大声で勝利を祝う行為に｢礼儀を守ってほしい｣
- 9. 軽飛行機が北京ビル衝突1人死亡 中国当局、翌日に発表
- 10. イカゲーム出演俳優 無罪確定
- 1. 中学受験 夏の親のNG行動を指摘
- 2. W杯特需で「神オファー」連発劇
- 3. 「ノルウェー産サバ」危機に直面
- 4. 新幹線33分の街に3100万円の家
- 5. 県境にイオンモール なぜ誕生?
- 6. 大繁栄だ 東京23区外の街に注目
- 7. 過酷だ 配達で1万円稼ぐ挑戦公開
- 8. 試作500回 氷入りラーメン販売へ
- 9. 正社員へ回帰 なぜ動き加速する
- 10. ONE PIECE通貨 現実換算いくら?
- 1. Apple値上げ 購入時期のリアル
- 2. KDDI 最大1422万件の情報漏洩か
- 3. 1100万DL拡張 遠隔操作の設計
- 4. Apple、MacとiPad大幅値上げへ
- 5. YouTubeショート、新機能が追加
- 6. 【GPT-5.6完全ガイド】OpenAI最新AIモデル登場！GPT-5.6 Sol・Terra・Lunaの性能、安全対策、API価格まで全部解説！
- 7. 無料でChrome・Firefoxで訪問したウェブサイトを自動的にローカルに保存しインデックス化＆定期自動取得で最新状態を維持し続ける汎用検索エンジン「Hister」、セルフホスト可能でMCPサーバー化させてAIとの連携やローカルのファイル検索も実現
- 8. キングジム 海外人気の電子メモ
- 9. マスクが年賀ノベルティに変身！ お正月特別パッケージの注文受付開始
- 10. シルバーとブルー、どっち？ タブレット人気ランキングTOP10 2026/6/27
- 11. 家電量販店の再編始まる？ スマホ普及期の2012年と2027年の大きな違い
- 12. REGZA「50M550R」が首位に 4Kテレビ人気ランキングTOP10 2026/6/28
- 13. 山岸伸の「写真のキモチ」 第79回：6人6色で表現する女性ポートレート アイドルグループ 星宴-SEIEN- 堀木さな
- 14. 2026年4月以降 飛行機に乗るなら機内にUSB-Aケーブルを持って行った方がいい
- 15. 片手で操作できる！ 縦型スライド『iPhone 4』キーボードケース
- 16. ハイレゾ再生を楽しめるケンウッド「彩速ナビ」がDSD音源に対応！
- 17. 深く学習(しなさい) : 情熱のミーム 清水亮
- 18. PlayStationはユーザーが購入した映像コンテンツをライブラリから削除している、「ターミネーター2」「死霊のはらわた」など人気作品も
- 19. iPhoneでおなかの赤ちゃんの心音を分析・録音。妊婦さんとベビー向けのヘルスケアデバイスが予約開始、出荷は11月
- 20. 米政府、Anthropic「Claude Mythos 5」の限定提供再開を許可
- 1. 韓国のW杯終戦 決勝T進出ならず
- 2. 本田圭佑「黙った瞬間」が話題に
- 3. 韓国 日本へ「八つ当たり」報道
- 4. W杯日本vsブラジル「例え」話題
- 5. 韓国敗退に「生殺し終了」と報道
- 6. 日本 ブラジルに3-0で白星
- 7. 日本戦で話題のガクポ 子が死去
- 8. W杯 決勝Tの対戦カードが決定
- 9. 大坂なおみ、決勝を途中棄権
- 10. 遂にW杯デビュー 日本で歓喜の声
- 1. 美輪明宏さん 最期に伝えた一言
- 2. 美輪さんの直筆メッセージを公開
- 3. 元ミセスがラウワン社外取締役に
- 4. 歌手・俳優の美輪明宏さん死去
- 5. ケロロ解体? 福田監督に批判殺到
- 6. 河本準一 17歳下女性が交際宣言
- 7. 水卜アナの「緊急対応」に大反響
- 8. 陣内の浮気「異常な女性関係」か
- 9. CA、機内の大桃美代子の行動注意
- 10. 第一印象良い日本人と交際の結果
- 1. 240万円→5億円 億り人思考迫る
- 2. ユニクロの「大優勝」の品を紹介
- 3. 人生賭けた妊娠 渡米治療の結末
- 4. 50代で子育てすごくいい 理由は
- 5. 子宮全摘 妻が夫に綴った本音
- 6. 永野の代役から、形勢「逆転」も
- 7. 赤から HD6種が869円で食べ放題
- 8. 「高齢妊婦」意外な人物が支えた
- 9. 井村屋 夏限定いちご練乳かき氷
- 10. Café Kitsuné 夏の新作かき氷