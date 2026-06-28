２８日午前４時４０分頃、秋田県潟上市天王、無職高桑一男さん（７７）方が燃えていると近隣住民から１１９番があった。木造一部２階住宅が全焼し、焼け跡から６０歳代〜８０歳代とみられる男女２人が見つかった。男性は搬送先の病院で死亡し、女性はその場で死亡が確認された。県警五城目署の発表によると、この家に住む高桑さんと妻の栄さん（７６）の２人と連絡が取れないという。同署で出火原因と身元を調べている。現場