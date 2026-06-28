◇セ・リーグ阪神―広島（2026年6月28日マツダ）28日に30歳の誕生日を迎えた阪神・中野拓夢内野手が、打席で虎党から誕生日を祝福された。初回1死で1打席目を迎えた場面で応援団からバースデーソングが流れると、広島の先発・岡本がプレートを外した。曲が終わると、阪神側からは「おめでとう」と祝福する声が降り注いだ。記念すべき30歳の初打席は、変化球を上手く捉えて中前打をマーク。続く森下の17号2ランで生還し