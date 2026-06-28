女優・のんが公開したオフショットに注目が集まっている。２８日までに自身のインスタグラムを更新。「＃オフショット」とハッシュタグをつけると、鮮やかなブルーのノースリーブワンピースに同系色のトングサンダルを合わせた爽やかなコーディネートを披露した。裾が風になびく軽やかなシルエットが、青空やヤシの木が広がるリゾートの雰囲気とマッチしたショットとなっている。この投稿には「オフショットなのに美しさが溢