函館１１Ｒ・函館記念・Ｇ３・馬トク激走馬＝フィーリウス２連勝でオープン入りを果たしたキタサンブラック産駒。勢いはメンバー随一だ。前走のスピカステークスは重賞でも好走歴のあるジュタやエストゥペンダなど強力なメンバー相手に、早め押し上げていく、やや強引な競馬で２着に２馬身半差をつける完勝だった。今回、間隔は空いたが、５月２９日に外厩・ノーザンファーム天栄から帰厩すると、１週前は美浦・Ｗコースで６ハ