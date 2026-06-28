元タレントの田代まさしさんが自身のＳＮＳを更新し、歌手で俳優の美輪明宏さんの訃報を受け、追悼コメントを寄せた。田代さんは２８日にインスタグラムを更新。「美輪明宏さんの訃報を聞きました。僕がまだ若い頃、羽田空港で偶然お会いして声をかけて頂いた事がありました。お話の内容はとてもありがたく、今もその言葉は心の中に大切にしまってあります。もう一度お会いしてお礼が言いたかったです。ご冥福をお祈り致します