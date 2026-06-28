ことでん伏石駅 ことでん伏石駅の1日平均の利用者数が、開業から5年あまりで3倍以上に増加したことが分かりました。 ことでん伏石駅は、2020年11月に開業。2020年度末の時点で1日平均1022人が利用しました。 その後、路線バスや高速バスの停留所としても利用されるようになった他、複線化工事も行われたことで、2025年度には1日平均3624人が利用したということです。 太田駅の2025年度の1日平均の利用者3551人を上回