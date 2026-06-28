２６日、湖北省宜昌市で遊覧船から長江の夜景を楽しむ観光客。（宜昌＝新華社記者／杜子璇）【新華社宜昌6月28日】中国湖北省宜昌市は近年、三峡ダムの玄関口という立地と自然環境を生かし、長江の夜間クルーズに力を入れている。夜景と水力発電施設、三峡の景観を堪能できるとして多くの乗船客でにぎわい、文化と観光を融合させた成功例となっている。２６日、湖北省宜昌市で遊覧船から長江の風景を楽しむ観光客。（宜昌