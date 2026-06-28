◇セ・リーグ広島―阪神（2026年6月28日マツダ）阪神は初回に森下翔太外野手（25）の左翼への17号2ランで先制した。1死からこの日が30歳のバースデーを迎えた中野が中前打で出塁すると、1死一塁から広島・岡本の146キロ直球を左翼スタンドに叩き込んだ。打球速度167・9キロ、角度42度、飛距離114・6メートルの迫力アーチ。3冠を狙うチームメートの佐藤輝に2差をつけ、本塁打リーグトップに君臨している。