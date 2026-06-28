6月20日、歌手・俳優の美輪明宏さんが老衰により死去した。91歳だった。月刊誌『文藝春秋』の連載「有働由美子のマイフェアパーソン」では、数々の著名人と交際してきた美輪さんが驚きのエピソードを明かしている。【画像】ベッドでくつろぐ美輪明宏さん（1957年撮影）◆◆◆包丁持ってこい有働あえて聞きますが、美輪さんはやくざとの付き合いはありませんよね。美輪いえ、ありましたよ。美輪明宏さん©文藝春秋