ヨルダン―アルゼンチン前半、先制のFKを決め、祝福されるアルゼンチンのロセルソ（中央）＝ダラス（共同）アルゼンチンが強度の高いプレスで押し込み、3ゴールで快勝した。前半19分、右寄りの位置で得たFKをロセルソがゴール左隅に突き刺して先制。同31分にLa・マルティネスのPKで加点し、2―1の後半35分には途中出場のメッシがFKを直接決めた。ヨルダンは2点を追う後半10分に右クロスをタマリが押し込んだが、勢いは続かなか