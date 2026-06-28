「広島−阪神」（２８日、マツダスタジアム）阪神の中野拓夢内野手が３０歳の誕生日を迎えて、１打席目にバースデーソングが送られた。三塁側の応援席を中心に、虎党が祝福の大合唱を届けた。すると、広島ファンも反応し、球場の３６０度から拍手を浴びた。広島バッテリーもそれに気づき、岡本はスパイクの土を落としたり、マウンドを整えたりして時間を作った。節目の３０歳となった初打席は中前打だった。さらに森下が