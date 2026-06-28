28日の朝早くに潟上市の住宅で火事があり2人が死亡しました。火事があったのは潟上市天王の髙桑一男さん77歳の住宅です。記者「鎮圧となった現在（8時半すぎ）もあたりには焦げ臭いにおいが立ち込めています」警察と消防によりますときょう午前5時前、近くに住む人から「1階の居間から火が上がっている」と消防に通報がありました。火はおよそ3時間半後にほぼ消し止められましたが、この火事で男女2人が死亡しました。ོ