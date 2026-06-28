ワールドカップ通算得点の記録を塗り替えたメッシ選手のほかにも、今大会は注目の選手が目白押しです。【写真を見る】今大会の得点王の可能性？「至宝」「怪物」「極悪」注目の選手今大会の得点王は誰に?！ 注目選手をおさらい！決勝トーナメントを前にした得点王争いを見てみますと、メッシの5得点に次いでエムバペ、ハーランド、ヴィニシウス、デンベレの4人が4得点で並んでいます。【今大会の得点王】メッシ:5得点エムバペ