資料ことでん ことでんは、2026年夏頃から駅の券売機を順次廃止して、新たにQRコードを用いたデジタル切符のサービスに移行します。 各駅に専用のQRコードを設置し、乗客がスマートフォンで読み取ることで、デジタル切符を買える仕組みです。専用のアプリではなく、WEBブラウザ上で切符を表示することができます。 支払いは、Apple PayやGoogle Payの他、PayPayなどのQR決済の利用が可能とな