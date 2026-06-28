◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―阪神（２８日・マツダ）阪神・森下翔太外野手が１７号２ランを放って先制した。初回１死一塁、岡本の直球を左翼席へ運んだ。相手右腕は６月は月間で３勝０敗、防御率１・３５と好投しており、少ない好機をモノにした。本塁打数は２位につける同僚の佐藤に２本差とした。森下は広報を通じて「打ったのはストレート。（先発の高橋）遥人さんに少しでも楽な展開で投げてもらいたいと思っていました