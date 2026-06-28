タクシーに乗車中に運転手とトラブルになり、ネクタイを引っ張るなどしたとして警察は6月28日に高知市の20代の男を逮捕しました。暴行の疑いで逮捕されたのは高知市の22歳の会社員の男です。警察によりますと、男は6月27日午後11時50分頃、高知市で1人でタクシーに乗車中に目的地を伝える際にトラブルになり、80代の運転手のネクタイを引っ張るなどの暴行を加えた疑いが持たれています。タクシー会社からの通報