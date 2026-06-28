NPB(日本野球機構)は28日の公示を発表。楽天は前日27日のオリックス戦に先発した岸孝之投手を抹消しました。今季20年目を迎える41歳の岸投手。12日の広島戦では7回1失点で今季1勝目をあげました。続くマウンドとなった前日27日のオリックス戦では、初回を三者凡退の立ち上がりとすると、5回まで得点を許さず。6回には紅林弘太郎選手のソロホームランを浴びるも、失点はこの1点のみに抑え、7回90球を投げ、被安打3、奪三振3、失点1