アイドルグループ・乃木坂46の42ndシングル「是非に及ばず」（7月22日リリース）のMUSIC VIDEO（MV）が28日、同グループの公式YouTubeチャンネルで公開された。【動画】乃木坂46の新曲「是非に及ばず」MV「是非に及ばず」は、CDリリースに先駆けて6月13日に先行配信され、5期生・一ノ瀬美空が初めて表題曲のセンターを務めることでも話題となっている。今回のMVは、楽曲の持つ“パンク”な世界観を表現し、乃木坂46にとって