28日午後、宇部市のショッピングセンターの店内で火災により白煙が上がりました。消防への通報時にはすでに鎮火していたということです。28日午後0時40分ごろ宇部市東際波のメルクス宇部で「店内で白煙が上がり火災報知器が作動している」と119番通報がありました。消防によりますと通報時にはすでに鎮火していたということで現在（午後2時時点）店内から煙を出している状況ということです。1人がのどの痛みを訴えているとい