日本野球機構(NPB)は28日の公示を発表。オリックスは才木海翔投手を登録し、寺西成騎投手と入山海斗投手を抹消しました。才木投手はこれが今季初昇格。ファームでは4度のリリーフ登板で、防御率7.36としています。抹消となった寺西投手は、1点ビハインドで迎えた前日の楽天戦の8回に登板。連打などで1アウト1、2塁とされると、堀内謙伍選手のタイムリーを浴びました。さらに四球などで2アウト満塁のピンチを招くと、辰己涼介選手の