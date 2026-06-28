【モデルプレス＝2026/06/28】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が6月26日、自身のInstagramを更新。手作りのとうもろこしご飯を公開した。【写真】56歳元おニャン子「とうもろこしたっぷりで美味しそう」美しい黄色の土鍋炊きとうもろこしご飯◆渡辺美奈代、とうもろこしご飯公開渡辺は「いただいたとうもろこしでとうもろこしごはん」とコメント。土鍋で炊いた、とうもろこしがびっしりと敷き詰められた色鮮やかなとうも