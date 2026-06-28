モデルのKoki,さん（23）が2026年6月21日、自身のインスタグラムを更新。抜群のスタイルが際立つミニワンピ姿を披露した。Koki,さんは俳優の木村拓哉さんと歌手の工藤静香さんの次女。姉はフルート奏者でモデルのCocomiさんであることが知られている。カメラマンは姉のCocomiさんKoki,さんは、涼しげなミニワンピースと黒いショートブーツのコーデ姿やカフェでくつろぐ様子を投稿。撮影したのは姉のCocomiさんのようだ。インスタグ