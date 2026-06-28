ファジアーノ岡山新体制発表会見 サッカーＪ1のファジアーノ岡山が８月から始まる新たなシーズンへ向けた新体制を発表しました。 （ファジアーノ岡山森井悠社長）「次のシーズンに臨むにあたってやはり私たちにとってはＪ1定着、そして1つでも上の順位へということを掲げたい」 27日、岡山市でファジアーノ岡山の新体制発表会見が行われました。 Ｊリーグの開幕時