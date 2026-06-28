病気療養中の町長が町議会で不信任決議を受け、自動失職したことに伴う八郎潟町の町長選挙の投票が行われています。 八郎潟町長選に立候補しているのは、届け出順にいずれも無所属の新人で、県薬剤師会副会長の佐藤友紀さん（４７）と前の町議会議員の京極幸村さん（３３）の２人です。 今回の町長選は病気療養中の町長が町議会で不信任決議を受け、自動失職したことに伴い行われています。 投票は八郎潟町えきまえ交流館は