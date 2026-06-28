秋田朝日放送 けさ早く潟上市天王で住宅１軒が全焼し、男女２人が亡くなりました。 警察と消防によりますと午前４時４０分ごろ、潟上市天王の高桑一男さん（７７）の住宅から火が出ていると近所に住む男性から１１９番通報がありました。 火は通報からおよそ７時間後に消し止められましたが、木造一部２階建ての住宅１軒が全焼しました。 火元の高桑さんが意識不明の状態で男鹿市内の病院に搬送され、その後死亡が確