FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会はグループステージ全72試合が終了し、決勝トーナメントに進出する32チームが出そろった。 全試合日程（大会スケジュール）｜FIFAワールドカップ（W杯）2026 北中米大会 今大会から48チーム制へ移行し、各組上位2チームと各組3位の成績上位8チームがノックアウトステージへ進出。世界一を懸けた負ければ終わりの戦いが