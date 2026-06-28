女優の本田翼が公開した最新ショットに注目が集まっている。２８日までに自身のインスタグラムを更新し、「私服」と書き出すと白い半袖トップスに淡いブルーのデニムパンツを合わせたコーディネートでポーズを取る姿などをアップ。続けて、「スタバはアーモンドミルクラテだ最近は蕎麦（そば）を主食に。血糖値を上げないことを心がけた自炊をしております。そして山芋キムチがおいしい」と、最新の食生活事情を明かした。