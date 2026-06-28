今回は、夏野菜のトマトやズッキーニ、なすなどをふんだんに使った「マリネ」レシピをご紹介します。週末に作っておけば、平日の料理がぐっとラクになります。 ▼ 角切りトマト＆なすのマリネ トマトを角切りにして、焼いたなすをあえるだけ。トマトを小さめに切ることで、うまみや甘みがからみやすくなります。 ▼ つくれぽ2800件超えの殿堂入り 大人気のズッキーニのマリネサラダ。ズッキーニをしっかり焼いてからトマトなど