国際的に活動するモデル・ＵＴＡ（２８）が２９日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」に出演する。俳優・本木雅弘、エッセイストの内田也哉子夫妻の第１子長男。亡き祖父はロックミュージシャンの内田裕也さん、亡き祖母は女優・樹木希林さん、という芸能一家で育った。妹、弟の３きょうだい。自身のＳＮＳでは２８日、「明日１３時からテレビ朝日にて、『徹子の部屋』」にお招き頂きました。大変光栄です、、、徹子さんとのお