6月27日（現地時間26日）。ニューオーリンズ・ペリカンズは、ケボン・ルーニーのチームオプションとなっていた2026－27シーズンの契約を行使しない見通しだと、NBAインサイダーのクリス・ヘインズ記者がリポートした。 これにより、来シーズンの年俸が800万ドル（約12億8800万円）だった男は制限なしFA（フリーエージェント）となって今夏を迎え