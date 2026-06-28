AKB48の4期生として活動をスタートし、その後に加入したNMB48の卒業をもって、2017年にアイドル活動を終了した藤江れいな。以降はソロタレントとして活躍していた彼女が、今年5月、同じく元AKB48の石田晴香がプロデュースするアイドルグループ unFinale Tokyoのメンバーとしてアイドルに復帰することが発表された。 （関連：