元AKB48でタレント・実業家の板野友美（34）が28日までに、自身のインスタグラムを更新。妹とのディズニーコーデを披露した。【写真】「美人姉妹」「そっくりです」妹とのディズニーコーデを披露した板野友美板野は「ほんとの姉妹でディズニーコーデ デニム+赤＋ドット みんなもディズニーコーデしてね」と投稿した。写真では妹の板野成美との2ショットを披露した。この投稿には「美人姉妹」「そっくりです」などの反響が寄