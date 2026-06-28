6月27日、海外のファッション系Instagramアカウント『hush.officiel』が、モデル・女優の三吉彩花を《アジアのスターが会場中の視線を集めた》と紹介。その大胆なファッションが大きな注目を集めている。三吉は、6月23日から28日にかけてフランス・パリで開催された『パリ・ファッションウィーク メンズ』に参加。26日に行われたフランス発のラグジュアリーブランド『VETEMENTS』のショーに来場した。「当日の様子を映した動画