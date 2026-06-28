競り合うアルジェリアとオーストリアの選手ら＝27日、米カンザスシティー（ロイター＝共同）互いに譲らない点の取り合いとなった。アルジェリアは1―2の後半15分に左サイドをアウアルが個人技で崩し、マレズが左足でゴール。追加タイムにもスルーパスに抜け出したマレズが再び決めた。初めてリードされたオーストリアは守備固めから一転して攻め、左クロスからの折り返しをカライジッチが頭で決め土壇場で引き分けに持ち込んだ。